В следующем сезоне в ФНЛ будут играть 20 команд

Новый президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев сообщил об изменениях, который произойдут в следующем розыгрыше.

«Если говорить о формате, в следующем сезоне будет 20 команд, – цитирует Алаева ТАСС. – Введение плей-офф возможно, но многие выступают за «гладкий» турнир. Общался перед выборами, многие клубы склоняются к 20 командам. Мы не будем вводить ограничения для желающих играть в ФНЛ.

Мы выбрали показатели (бюджет клубов ФНЛ от 300 млн рублей) и будем стремиться к ним. Точкой контроля будет 2024 год. Не просто Александр Алаев возглавил ФНЛ, а совместно с командой РФС. Проще реализовать потенциал, когда являешься генсеком РФС».

В нынешнем сезоне в ФНЛ играют 22 клуба. После 26 туров в первенстве лидирует «Нижний Новгород», «Крылья Советов» занимают второе место, а «Оренбург» и «Торпедо» находятся в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ.

В зоне вылета (с 17-го по 22-е места) находятся «Факел», «Чертаново», «Акрон», «Динамо-Брянск», «Томь» и «Шинник».