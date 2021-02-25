Зарема Салихова: Клуб отлично поработал в трансферное окно

«Клуб отлично поработал в это трансферное окно. Удалось на очень выгодных условиях приобрести Хендрикса и разгрузить платежную ведомость за счет продажи Кокорина, что позволило пригласить нашу легенду, Квинси Промеса.

Трансферная политика «Спартака» должна приносить результат и одновременно обязана быть эффективной с инвестиционной точки зрения. Это важно для Fair Play и доходной части бюджета клуба в условиях постоянно растущего курса евро».

Напомним, Квинси Промес перешел из амстердамского «Аякса» в «Спартак» за 8.5 миллионов евро. Ранее голландец уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы. Также команду пополнил еще один представитель Нидерландов - опорный полузащитник Йоррит Хендрикс.

После 19 туров москвичи занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.