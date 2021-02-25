Квинси Промес: Готов помочь команде в воскресенье. Я здесь, чтобы «Спартак» стал чемпионом

После заключения контракта с московским «Спартаком» голландский полузащитник Квинси Промес пообщался с журналистами.

«Хотел бы я завершить карьеру в «Спартаке» под 24-м номером? Да, могу представить себе это, – цитирует пресс-конференцию Промеса сайт телеканала «Матч ТВ». – 24-й номер — мой особенный, начинал карьеру под ним. 10-ка мне тоже нравится, но если он не доступен на данный момент, то 24 – хороший вариант.

Моя форма очень хороша, я тренировался сам. Но чтобы выйти на топ-уровень, нужно много играть. Я здоров, у меня нет травм, готов помочь команде в воскресенье.

Сможем ли мы побороться с «Зенитом»? Я здесь, чтобы «Спартак» стал чемпионом и мне не важно, кто наши соперники.

Пока не общался с Тедеско лично, но знаю, что он уходит в конце сезона. Однако я следил за «Спартаком» и считаю, что Тедеско — интересный тренер, мне симпатично его видение футбола. Надеюсь, вместе мы сделаем ему хороший подарок к моменту его ухода из клуба».