ЦСКА отдал малийского форварда Н’Диайе в аренду «Велесу»

Официальный сайт ЦСКА сообщил о том, что армейцы отпустили малийского нападающего Лассану Н’Диайе в другой московский клуб «Велес» на правах аренды.

За команду, выступающую в ФНЛ, Лассана будет играть до конца нынешнего сезона.

Н’Диайе перешел в ЦСКА в октябре 2018 года из малийского клуба «Гидар». С тех пор он провел 20 матчей за молодежную команду армейцев, забив шесть голов и сделав две результативные передачи.

С августа по декабрь прошлого года малиец выступал во втором по статусу дивизионе чемпионата Швеции за «Эскильстуну» (шесть матчей и одна голевая передача).