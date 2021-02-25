УЕФА опроверг информацию о том, что чемпионат Европы пройдет в одной стране

Представители УЕФА опровергли слухи о том, что Евро-2020 перенесут в одну страну.

«УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным прошлым летом. Других планов в настоящее время нет», - цитирует пресс-службу организации «Чемпионат».

Ранее спортивный журналист Танкреди Палмери написал у себя в твитере, что УЕФА собирается перенести турнир в одну страну и склоняется к Англии.

Чемпионат Европы, который был перенесен на один год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. Матчи примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.