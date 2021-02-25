УЕФА проводит консультации с Российской премьер-лигой по поводу реформы Лиги чемпионов

Российская премьер-лига вместе с остальными европейскими чемпионатами примет участие в консультациях с УЕФА, темой переговоров станет изменение формата Лиги чемпионов. Об этом сообщил коммерческий директор РПЛ Евгений Савин.

«Мы эту тему обсуждали с клубами. УЕФА проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами. Внутри лиги мы обменялись мнениями, на следующей неделе еще один раунд переговоров. Возможно, с представителями УЕФА. Сам проект со стороны УЕФА носит только общие очертания. Многие конкретные детали, особенно количество денег, календарь матчей и аксесс-лист, пока не сформулированы. Ждем более подробной информации от УЕФА и будем отстаивать свою позицию», - цитирует Савина «РИА Новости».

Напомним, что изменения коснутся в основном группового этапа Лиги Чемпионов. По предварительной информации все команды будут играть в одной группе из 36 команд по швейцарской системе.