Владислав Радимов: Подписание Промеса – последняя надежда «Спартака» на чемпионство?

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов отреагировал на возвращение в «Спартак» нидерландского форварда Квинси Промеса.

Напомним, 29-летний нападающий перебрался в стан москвичей из «Аякса». Сумма сделки составила восемь млн евро.

«Дважды в одну воду – так себе забава. Но, скажите, подписание Промеса – это последняя надежда клуба на чемпионство? И подписали его, надеюсь, пожизненно?» – написал Радимов в соцсети.

Добавим, что Промес выступал за красно-белых в период с 2014 по 2018 год. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса. В составе «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.