Сергей Прядкин: РПЛ необходимо определиться с минимальной суммой лицензирования для клубов

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига должна определиться с минимальной суммой для лицензирования клубов.

- Мы хотим участвовать в лицензировании. На уровне правления рассматривался вопрос предлицензионной проверки, чтобы лига рассматривала заявки клубов до Российского футбольного союза.

Через 1,5 месяца начинается лицензирование. К этому времени должно быть понимание суммы, которую клубы должны гарантировать для выступления в РПЛ. Выводы сделаны очень серьезные как на уровне лиги, так и на уровне РФС, - передает слова Прядкина ТАСС.

Напомним, что в июне 2020 года «Тамбов» успешно прошел процедуру лицензирования РФС и получил право участвовать в РПЛ в сезоне-2020/21. Однако уже в январе долги клуба составляли 130 миллионов рублей.

В 19 турах «Тамбов» набрал 13 очков. В пятницу 26 февраля «Тамбов» примет в Саранске «Ротор».