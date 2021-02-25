Анри расстался с «Монреалем» по семейным обстоятельством

Клуб MLS «Монреаль» объявил об уходе главного тренера Тьерри Анри.

Свое решение 43-летний француз объяснил семейными обстоятельствами:

«Прошлый год получился для меня крайне тяжелым. Из-за пандемии я не мог встречаться с моими детьми, а теперь команде предстоит отправиться в США на несколько месяцев. Я принял решение вернуться в Лондон, где живут мои дети, и покинуть «Монреаль».

Анри возглавил канадский клуб в ноябре 2019 года, а в 2020-м «Монреаль» впервые за четыре года пробился в плей-офф.

Напомним, что ранее бывший нападающий сборной Франции, лондонского «Арсенала» и «Барселоны» помогал в сборной Бельгии Роберто Мартинесу, а в сезоне-2018/19 неудачно работал в «Монако» и был уволен с поста главного тренера уже спустя три месяца после назначения.