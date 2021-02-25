Бывший тренер московского «Динамо» Калитвинцев возглавил украинский «Олимпик»

Юрий Калитвинцев сегодня 25 февраля был назначен на должность главного тренера украинского «Олимпика».

Контракт заключен на 1,5 года. Одним из помощников Калитвинцева станет бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.

Напомним, что Калитвинцев с июня 2016 года по октябрь 2017-го тренировал московское «Динамо», и под его руководством бело-голубые вернулись из ФНЛ в РПЛ.

В последние три с половиной года бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» никого не тренировал.

В данный момент «Олимпик» занимает восьмое место в чемпионате Украины, набрав 17 очков в 14 матчах. Клуб до 2014 года выступал в Донецке, а с момента своего дебюта в УПЛ в сезоне-2014/15 домашние матчи проводит в Киеве.