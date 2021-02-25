Мюллер и Гнабри вернулись к тренировкам с «Баварией»

«В четверг Мюллер вновь приступил к тренировкам, впервые после самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус. После сдачи контрольного теста утром 31-летний нападающий прошел все этапы командных тренировок», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Также отмечается, что нападающий мюнхенского клуба Серж Гнабри восстановился после разрыва мышцы бедра и также возобновил тренировки. 25-летний форвард тренировался с командой, впервые после разрыва мышцы левого бедра в матче с клубного чемпионата мира с мексиканским «Тигрес» (1:0).

Напомним, что Мюллер сдал положительный тест на коронавирус во время клубного чемпионата мира две недели назад, после чего вынужден был уйти на карантин.