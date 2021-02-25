ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Динамо Р 1 Динамо Мн 0 П1 1.55 Х 3.50 П2 7.50
Лига Европы 2-й тайм, 62' Арсенал 1 Бенфика 2 П1 6.20 Х 3.20 П2 1.70
Лига Европы 2-й тайм, 61' Вильярреал 1 Ред Булл Зальцбург 1 П1 3.20 Х 2.24 П2 3.50
Лига Европы 2-й тайм, 62' Шахтёр Д 0 Маккаби Т-А 0 П1 2.95 Х 2.15 П2 4.10
Лига Европы 2-й тайм, 60' Аякс 1 Лилль 0 П1 1.35 Х 4.50 П2 11.0
Лига Европы 2-й тайм, 55' Наполи 1 Гранада 1 П1 1.95 Х 2.60 П2 6.30
Лига Европы 2-й тайм, 60' Рейнджерс 3 Антверпен 2 П1 1.24 Х 6.00 П2 14.0
Лига Европы 2-й тайм, 63' Хоффенхайм 0 Мольде 1 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.75
Лига Европы 23:00 Динамо З 0 Краснодар 0 П1 2.23 Х 3.80 П2 3.20
Лига Европы 23:00 Рома 0 Брага 0 П1 1.60 Х 4.60 П2 5.20
Лига Европы 23:00 Байер 0 Янг Бойз 0 П1 1.61 Х 4.70 П2 5.00
Лига Европы 23:00 Брюгге 0 Динамо К 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Лига Европы 23:00 ПСВ Эйндховен 0 Олимпиакос 0 П1 1.85 Х 4.20 П2 3.90
Лига Европы 23:00 Лестер Сити 0 Славия П 0 П1 1.53 Х 4.10 П2 7.30
Лига Европы 23:00 Милан 0 Црвена Звезда 0 П1 1.44 Х 4.70 П2 7.70
Лига Европы 23:00 Манчестер Юнайтед 0 Реал Сосьедад 0 П1 2.05 Х 3.70 П2 3.60
25 февраля 20:40

Мюллер и Гнабри вернулись к тренировкам с «Баварией»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер оправился от коронавирусной инфекции и вернулся к тренировкам.

«В четверг Мюллер вновь приступил к тренировкам, впервые после самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус. После сдачи контрольного теста утром 31-летний нападающий прошел все этапы командных тренировок», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Также отмечается, что нападающий мюнхенского клуба Серж Гнабри восстановился после разрыва мышцы бедра и также возобновил тренировки. 25-летний форвард тренировался с командой, впервые после разрыва мышцы левого бедра в матче с клубного чемпионата мира с мексиканским «Тигрес» (1:0).

Напомним, что Мюллер сдал положительный тест на коронавирус во время клубного чемпионата мира две недели назад, после чего вынужден был уйти на карантин.

источник: ФК «Бавария»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Худобин даёт шанс. Российский вратарь стал лучшим игроком дня в НХЛРоссийский чемпионат по биатлону пройдет со зрителямиДрачев назвал итоги ЧМ по биатлону проваломФигуристка Туктамышева снялась обнаженной для мужского журналаТуктамышева снялась для Maxim в прозрачном нижнем бельеСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
«Динамо» троллит, а Глушаков верит. Реакция на возвращение Промеса в «Спартак»
Долгожданный переход в «Спартак» Квинси Промеса бурно обсуждает наш футбольный мир. Мнения, как всегда, когда речь идет о красно-белых, разделились на положительные и настораживающие.
Не хуже Промеса. Пять самых удачных покупок «Спартака»
«Плеймейкер» составил пятерку лучших легионеров красно-белых построманцевской эпохи. Игроки расположены в порядке возрастания трансферной стоимости - и, разумеется, среди них присутствует только что вернувшийся в «Спартак» Квинси Промес.
Пять подвигов Промеса в «Спартаке». Продолжение следует
«Плеймейкер» вспоминает пять самых ярких матчей Квинси Промеса за «Спартак», куда голландец вернулся 24 февраля после трехлетнего отсутствия. Перечисляем в хронологическом порядке.
С русским вратарем — хорошо, без Панарина — плохо (видео)
«Тампа» и «Даллас» благодаря голкиперам Андрею Василевскому и Антону Худобину всухую победили «Каролину» и «Флориду», а «Нью-Йорк Рейнджерс» без взявшего паузу из-за скандала Артемия Панарина уступил "Филадельфии".
Миранчук увидел с лавки, как его «Аталанту» засудили в Лиге чемпионов
Российский полузащитник Алексей Миранчук со скамейки запасных наблюдал, как его партнеры почти всю игру вдесятером отбивались от «Реала», но пропустили обидный мяч в концовке первого матча 1/8 финала ЛЧ.
Квинси Промес: от «Спартака» до «Спартака». Что он делал эти три года
Квинси Промес подписал контракт с красно-белыми. «Плеймейкер» вспомнил, что происходило с голландцем с момента ухода и до возвращения в "Спартак".
Вера в яркое возвращение российского футбола может сделать вас богаче в 450 раз
26 - 28 февраля пройдут матчи первого после зимнего перерыва тура Российской Премьер-Лиги. БК "Лига Ставок" предлагает повышенные коэффициенты на экспрессы, объединяющие эти восемь игр.
Творец 92 биатлонных медалей Олимпиад и ЧМ — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитый биатлонист и тренер Александр Привалов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Рекорды нужны Овечкину, а забивает Малкин (видео)
«Питтсбург» в гостевом матче НХЛ вырвал волевую победу в овертайме у «Вашингтона» (3:2), Александр Овечкин не смог увеличить свой снайперский счет.
«Роман тяжело перенес коронавирус». Кириченко — об уходе Еременко из «Ростова»
Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился с «Плеймейкером» мыслями о неожиданном решении Романа Еременко разорвать контракт с донским клубом РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Панарин и Назаров - причины и последствия конфликта

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика