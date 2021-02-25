Саломон Рондон: Любая из трех команд лидеров РПЛ может выиграть чемпионский титул

Новичок ЦСКА Саломон Рондон, в прошлом выступавший в России за «Рубин» и «Зенит», оценил шансы команд на чемпионство в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 19 туров лидирует «Зенит», набрав 41 очко. У ближайшего преследователя ЦСКА – 37, а у занимающего третье место «Спартака» – 35.

«В России сразу несколько команд могут претендовать на чемпионский титул, – рассказал Рондон в интервью для YouTube-канала армейцев. – Сейчас расклад следующий: «Зенит» идет на первом месте, мы на втором, «Спартак» – на третьем. Но могу сказать, что разница в очках незначительная. Случиться может все что угодно, любая из команд-лидеров может выиграть чемпионский титул.

Судьба чемпионата может решиться в одном матче или одном туре, поэтому нужно до конца сохранять мотивацию и мобилизацию и полностью отдаваться в каждой игре ради победы.

У нас осталось 11 туров, поэтому мы должны быть предельно сконцентрированы для того, чтобы в результате стать чемпионами России».