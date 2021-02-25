Дмитрий Губерниев: Промес вернулся в «Спартак», потому что ему играть больше негде

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о возвращении Квинси Промеса в «Спартак», а также выступил против, чтобы ему давали российское гражданство.

«Промес многое дал и сделал для «Спартака», но сейчас я не очень уверен, что он сильно поможет, – отметил Губерниев в интервью для Sport24.ru – С другой стороны, уровень футбола у нас падает, и, может быть, он действительно пригодится красно-белым. Другой вопрос, что я не очень понимаю вопрос насчет российского гражданства, я считаю, что это кощунство какое-то. Давайте тогда всем давать наше гражданство. Безусловно, я против того, чтобы таким, как Промес, давали гражданство, а семью пусть привозит, потому что Россия — это лучшая страна в мире.

В одну реку два раза не входят? Промесу нужно это сделать, но человек по большому счету не смог закрепится в Европе, да, поиграл там некоторое время, но сейчас, когда перестало получаться, он опять к нам вернулся. Не потому, что он сильно хотел, а потому, что играть больше негде. В этом проблема».

Сегодня 25 февраля Промес заключил контракт с московским клубом на 3,5 года. Ранее он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы, забив 66 голов и сделав 33 результативных передачи в 135 матчах.