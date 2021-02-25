В ответной игре против загребского «Динамо» ворота «Краснодара» будет защищать 19-летний дебютант

Загребское «Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Динамо» З: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Майер, Якич, Адеми, Иванушец, Ошич, Петкович.
Запасные: Загорац, Йосипович, Гавранович, Чабрая, Кастрати, Леовац, Тоилч, Бертон, Мишич, Стоянович, Перич, Атимвен.
«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский, Кабелла, Вилена, Ионов, Вандерсон, Классон.
Запасные: Городов, Ещенко, Сорокин, Ари, Олссон, Марков, Камболов, Литвинов, Сулейманов.