«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» и покинул Лигу Европы

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Загреб – «Краснодар» завершился в пользу хорватского клуба – 1:0.
Единственный гол был забит на 31-й минуте, а его автором стал форвард Мирослав Оршич.
Напомним, первый поединок также завершился в пользу «Динамо» (3:2).
Таким образом, «Краснодар» уступил противостояние с общим счетом 2:4 и покинул еврокубки.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответный матч
«Динамо» Загреб – «Краснодар» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 31 Оршич.
«Динамо» Загреб: Ливакович, Гвардиол, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски, Адеми, Якич, Маер (Мишич, 69), Иванушец (Атьемвен, 83), Оршич, Петкович (Гавранович, 87).
«Краснодар»: Агкацев, Смольников (Сулейманов, 70), Мартынович, Чернов, Панталеао, Классон, Газинский (Ари, 69), Ионов, Вильена (Ольссон, 60), Вандерсон, Кабелла.
Предупреждения: Вильена (42), Маер (59).
Первый матч: 3:2