«Рома» одержала победу над «Брагой» и вышла в следующий раунд Лиги Европы

Футболисты «Ромы» на своем поле переиграли «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1.

В составе итальянского клуба голами отметились Эдин Джеко (23-я минута), Карлес Сайоль (87) и Борха Майораль (90+1). Еще один мяч в этой встрече на свой счет записал защитник «Ромы» Бриан Кристанте (87), срезавший мяч в собственные ворота.

Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд европейского турнира пробился итальянский клуб.

Добавим, что жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля в Ньоне, а первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.