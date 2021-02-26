«МЮ» и «Реал Сосьедад» не смогли выявить победителя в матче Лиги Европы

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» завершился вничью – 0:0.
При этом у испанцев была возможность выйти вперед на 14-й минуте, однако, форвард Микель Оярсабал не реализовал пенальти.
Напомним, первая игра, прошедшая на домашней арене басков, завершилась крупной победой англичан – 4:0.
Таким образом, «красные дьяволы» вышли в 1/8 финала.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответный матч
«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» – 0:0
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Байи, Уан-Биссака (Уильямс, 46), Теллес, Линделеф, Фред (Туанзебе, 46), Бруну Фернандеш (Рэшфорд, 46), Матич, Джеймс (Диалло, 59), Марсьяль, Гринвуд (Шортайр, 76).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Горосабель (Баутиста, 46), Саньян, Субельдия, Гевара (Гуриди, 72), Мерино, Янузай (Меркеланс, 66), Субименди, Ойарсабаль (Барренечеа, 46), Исак (Порту, 46).
Предупреждения: Фред (40), Уильямс (49), Линделеф (65).
Первая игра: 4:0