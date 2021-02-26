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26 февраля 01:02
автор: Артур Гичунцев

«МЮ» и «Реал Сосьедад» не смогли выявить победителя в матче Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» завершился вничью – 0:0.

При этом у испанцев была возможность выйти вперед на 14-й минуте, однако, форвард Микель Оярсабал не реализовал пенальти.

Напомним, первая игра, прошедшая на домашней арене басков, завершилась крупной победой англичан – 4:0.

Таким образом, «красные дьяволы» вышли в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» – 0:0

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Байи, Уан-Биссака (Уильямс, 46), Теллес, Линделеф, Фред (Туанзебе, 46), Бруну Фернандеш (Рэшфорд, 46), Матич, Джеймс (Диалло, 59), Марсьяль, Гринвуд (Шортайр, 76).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Горосабель (Баутиста, 46), Саньян, Субельдия, Гевара (Гуриди, 72), Мерино, Янузай (Меркеланс, 66), Субименди, Ойарсабаль (Барренечеа, 46), Исак (Порту, 46).

Предупреждения: Фред (40), Уильямс (49), Линделеф (65).

Первая игра: 4:0

источник: «Советский спорт»
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