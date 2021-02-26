«Милан» выбил «Црвену Звезду» из Лиги Европы

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Милан» – «Црвена Звезда» завершился вничью – 1:1.
Отметим, что с 70-й минуты сербский клуб играл в меньшинстве – с поля был удален защитник Марко Гобелич.
Напомним, первый матч, прошедший в Белграде, завершился со счетом 2:2. Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы вышли красно-черные, забившие больше мячей на чужом поле.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответный матч
«Милан» – «Црвена Звезда» – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – 9, пенальти Кесси, 1:1 – 24 Бен-Набуан.
«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Диогу Далот, Калабрия (Тео, 66), Томори, Крунич (Ребич, 46), Кессиэ, Чалханоглу, Мейте, Кастильехо (Салемакерс, 66), Рафаэл Леау (Ибрагимович, 46).
«Црвена Звезда»: Борян, Гобелич, Панков, Дегенек, Гайич, Канга (Катаи, 69), Саного, Иванич (Николич, 84), Срнич (Петрович, 46), Бен-Набуан (Фалько, 69), Фальчинелли (Павков, 72).
Предупреждения: Гобелич (8), Срнич (45), Ибрагимович (63).
Удаление: Гобелич (70).
Первый матч: 2:2