Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

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НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Флорида Пантерз 0 Даллас Старз 0 П1 2.18 Х 4.20 П2 2.85
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Нью-Джерси Дэвилз 0 П1 2.55 Х 4.00 П2 2.42
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НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Джекетс 0 Чикаго Блэкхоукс 0 П1 2.23 Х 4.20 П2 2.70
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Бразилия - Серия А 03:30 Атлетико Гояниенсе 0 Коритиба 0 П1 1.64 Х 4.10 П2 5.00
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Нью-Йорк Никс 0 Сакраменто Кингз 0 П1 1.90 П2 1.95
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Бразилия - Серия А 03:30 Флуминенсе 0 Форталеза 0 П1 1.76 Х 3.30 П2 5.40
Бразилия - Серия А 03:30 Атлетико Паранаэнсе 0 Спорт Ресифи 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
Бразилия - Серия А 03:30 Васко да Гама 0 Гояс 0 П1 1.80 Х 3.60 П2 4.60
Бразилия - Серия А 03:30 Баия 0 Сантос 0 П1 1.53 Х 4.10 П2 6.50
Бразилия - Серия А 03:30 Ред Булл Брагантино 0 Гремио 0
Бразилия - Серия А 03:30 Сан-Паулу 0 Фламенго 0 П1 4.60 Х 3.90 П2 1.73
Бразилия - Серия А 03:30 Атлетико Минейро 0 Палмейрас 0 П1 1.56 Х 4.30 П2 5.50
Бразилия - Серия А 03:30 Сеара 0 Ботафого 0 П1 1.75 Х 3.90 П2 4.50
Бразилия - Серия А 03:30 Интернасьонал 0 Коринтианс 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 7.20
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НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззлиз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0 П1 3.30 П2 1.35
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Монреаль Канадиенс 0 П1 2.70 Х 4.20 П2 2.26
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НБА - регулярный чемпионат 05:30 Милуоки Бакс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0 П1 1.29 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Ванкувер Кэнакс 0 Эдмонтон Ойлерз 0 П1 2.85 Х 4.40 П2 2.10
Россия - Премьер-Лига 19:00 Тамбов 0 Ротор 0 П1 8.90 Х 5.30 П2 1.33
Германия - Бундеслига 22:30 Вердер 0 Айнтрахт Ф 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.82
Италия - Серия А 22:45 Торино 0 Сассуоло 0
Англия - Чемпионшип 22:45 Дерби Каунти 0 Ноттингем Форест 0 П1 2.60 Х 3.00 П2 3.10
26 февраля 01:28

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 26 февраля и пройдет в швейцарском Ньоне.

Представляем вашему вниманию список участников 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что «Краснодар», ставший единственным представителем России в еврокубках, не смог преодолеть 1/16 финала, уступив загребскому «Динамо» с общим счетом 2:4.

Все участники 1/8 финала Лиги Европы: «Динамо» Киев (Украина), «Милан» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Славия» (Чехия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Мольде» (Норвегия), «Гранада» (Испания), «Шахтер» (Украина).

Добавим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 11 марта, а ответные – через неделю.

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