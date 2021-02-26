Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Представляем вашему вниманию список участников 1/8 финала Лиги Европы.
Отметим, что «Краснодар», ставший единственным представителем России в еврокубках, не смог преодолеть 1/16 финала, уступив загребскому «Динамо» с общим счетом 2:4.
Все участники 1/8 финала Лиги Европы: «Динамо» Киев (Украина), «Милан» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Славия» (Чехия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Мольде» (Норвегия), «Гранада» (Испания), «Шахтер» (Украина).
Добавим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 11 марта, а ответные – через неделю.