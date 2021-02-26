Мусаев – о поражении от «Динамо»: Мы пропустили глупый гол и усложнили себе задачу

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после вылета команды из Лиги Европы.

Напомним, в ответном матче 1/16 финала «быки» уступили загребскому «Динамо» (0:1). Первая игра также завершилась в пользу хорватского клуба – 3:2.

«Как и ожидалось, игра получилась сложная, с большим количеством единоборств. Соперник был хорошо готов физически, к тому же мы пропустили глупый гол, чем усложнили себе задачу.

За 11 игр РПЛ надо реабилитировать себя перед нашими болельщиками. К сожалению, отрыв от первого места в чемпионате слишком велик, но мы будем делать все, чтобы показать свой максимум», – цитирует специалиста Sport24.ru.