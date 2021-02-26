Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич: Мы играли хорошо в обоих матчах

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич дал комментарий после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром».- 1:0.

«В первом тайме наблюдалось волнение и напряженность. Во втором тайме мы играли спокойнее и одержали заслуженную победу. Нужно только поработать над реализацией. В обоих матчах мы показали хорошую игру ,и я поздравляю игроков с этим. Сейчас мы будем наслаждаться победой и проходом в следующий раунд», - приводит слова Мамича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче хорватское «Динамо» одержало победу над «Краснодаром» - 3:2. По сумме двух встреч загребцы прошли в 1/8 финала Лиги Европы.

Все участники 1/8 финала Лиги Европы: «Динамо» Киев (Украина), «Милан» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Славия» (Чехия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Мольде» (Норвегия), «Гранада» (Испания), «Шахтер» (Украина).

Добавим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 11 марта, а ответные – через неделю.