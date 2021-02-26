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26 февраля 07:55
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич: Мы играли хорошо в обоих матчах

«Динамо» (Загреб) обыграло «Краснодар» (1:0) во втором матче 1/16 финала Лиги Европы и вышло в следующую стадию турнира.

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич дал комментарий после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром».- 1:0.

«В первом тайме наблюдалось волнение и напряженность. Во втором тайме мы играли спокойнее и одержали заслуженную победу. Нужно только поработать над реализацией. В обоих матчах мы показали хорошую игру ,и я поздравляю игроков с этим. Сейчас мы будем наслаждаться победой и проходом в следующий раунд», - приводит слова Мамича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче хорватское «Динамо» одержало победу над «Краснодаром» - 3:2. По сумме двух встреч загребцы прошли в 1/8 финала Лиги Европы.

Все участники 1/8 финала Лиги Европы: «Динамо» Киев (Украина), «Милан» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Славия» (Чехия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Мольде» (Норвегия), «Гранада» (Испания), «Шахтер» (Украина).

Добавим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 11 марта, а ответные – через неделю.

Лига Европы. 1/16 финала Ответный матч

«Динамо» Загреб – «Краснодар» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 31 Оршич.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Гвардиол, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски, Адеми, Якич, Маер (Мишич, 69), Иванушец (Атьемвен, 83), Оршич, Петкович (Гавранович, 87).

«Краснодар»: Агкацев, Смольников (Сулейманов, 70), Мартынович, Чернов, Панталеао, Классон, Газинский (Ари, 69), Ионов, Вильена (Ольссон, 60), Вандерсон, Кабелла.

Предупреждения: Вильена (42), Маер (59).

Первый матч: 3:2

источник: UEFA (УЕФА)
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