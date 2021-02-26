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26 февраля 10:12
автор: Степан Шереметьев

Луческу - о выходе киевского «Динамо» в 1/8 финала ЛЕ: Летом в нас никто не верил

В втором матче 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» (Киев) обыграло в гостях бельгийский «Брюгге» со счетом 1:0 и прошло в следующую стадию турнира.

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы по итогам ответного матча 1/16 финала с «Брюгге» (1:0). В первой встрече команды сыграли вничью (1:1).

«Мы хорошо играли в защите, но у нас не получался быстрый выход в атаку. Делали ненужные передачи и касания, много было суеты в игре. Во втором тайме мы улучшили игру и начали контролировать мяч. Команда растет, ведь они еще молоды и неопытны.

Если бы нам сказали летом, что мы сейчас будем на стадии 1/8 финал ЛЕ, никто не поверил», - приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.

Все участники 1/8 финала Лиги Европы: «Динамо» Киев (Украина), «Милан» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Славия» (Чехия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Мольде» (Норвегия), «Гранада» (Испания), «Шахтер» (Украина).

Добавим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 11 марта, а ответные – через неделю.

источник: UEFA (УЕФА)
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