Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня в 15:00 (мск)

26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Все участники 1/8 финала Лиги Европы:
«Динамо» Киев (Украина), «Милан» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Славия» (Чехия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Мольде» (Норвегия), «Гранада» (Испания), «Шахтер» (Украина).
Отметим, что первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.
Добавим, что посева не будет, команды из одной страны могут встретиться друг с другом.