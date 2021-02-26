Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня в 15:00 (мск)

Миранчук увидел с лавки, как его «Аталанту» засудили в Лиге чемпионов

Российский полузащитник Алексей Миранчук со скамейки запасных наблюдал, как его партнеры почти всю игру вдесятером отбивались от «Реала», но пропустили обидный мяч в концовке первого матча 1/8 финала ЛЧ.