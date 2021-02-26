Дмитрий Губерниев - о выступлении российских клубов в Европе: Это провал

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги участия российских команд в еврокубках.

«Это провал. Я надеялся, что «Краснодар» поборется. Сейчас голландцы нас обойдут, а мы им отомстим и дадим гражданство. Тогда наш футбол воспрянет. У нас все клубы для внутреннего пользования. Нам нужно все переделывать. Как показывает практика, наша система управления клубами несостоятельна. Так играть нельзя, но мы играем», - сказал Губерниев в интервью «СЭ».

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня в 15:00 (мск).