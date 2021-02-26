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26 февраля 11:26
автор: Степан Шереметьев

Дмитрий Губерниев - о выступлении российских клубов в Европе: Это провал

Последний представитель России в еврокубках «Краснодар» проиграл в гостях загребскому «Динамо» (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы и закончил свое выступление в турнире.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги участия российских команд в еврокубках.

«Это провал. Я надеялся, что «Краснодар» поборется. Сейчас голландцы нас обойдут, а мы им отомстим и дадим гражданство. Тогда наш футбол воспрянет. У нас все клубы для внутреннего пользования. Нам нужно все переделывать. Как показывает практика, наша система управления клубами несостоятельна. Так играть нельзя, но мы играем», - сказал Губерниев в интервью «СЭ».

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня в 15:00 (мск).

источник: «Спорт-Экспресс»
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