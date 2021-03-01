«Вижу его прогресс». Тренер «Фиорентины» высказался об игре Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли отметил прогресс российского форварда Александра Кокорина.

«Когда попадаешь в незнакомый чемпионат с другой скоростью, тактикой и футболистами, всегда сложно. Это понятно, но я доволен работой Кокорина. Вижу его прогресс. Мы же стараемся сделать так, чтоб он набрал физическую формую», – цитирует тренера Fiorentina.it.

Добавим, что 29-летний россиянин перебрался в серию А в январе этого года. Он был куплен у московского «Спартака», с которым и начал текущий сезон. За красно-белых форвард провел 12 матчей (два гола и два ассиста).