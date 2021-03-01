Червиченко – болельщикам «Спартака»: Этот сезон можно забыть! Команде нужен качественный тренер

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался после поражения от «Рубина» (0:2) в домашнем матче 20-го тура РПЛ.

«Болельщики «Спартака», этот сезон можно забыть! Нужен качественный тренер, от которого руководство отстанет на три-четыре года. И не надо экспериментировать – команде необходим кто-то с кнутом, как Бердыев или (даже не представляю, что сейчас начнётся) Сёмин. Они заставят всех работать и научат игроков не ошибаться тактически – у них не будут играть любимчики хозяев, всех футболистов они будут гонять, как молодых пацанов.

Не говорю, что о приходе нового тренера надо объявлять сейчас. Наоборот, нужно договориться с новым тренером, но так, чтобы Тедеско об этом не знал. Новый человек должен уже сейчас понимать, как он будет решать проблемы. А хозяин клуба должен вписать такие большие отступные, чтобы, глядя на этот пункт контракта, у него сразу пропадало желание досрочно его расторгнуть», – цитирует Червиченко «Чемпионат».

В данный момент «Спартак» занимает четвертое место в таблице, набрав 35 очков, а казанцы расположились на седьмой позиции. В их активе 31 очко.

7 марта москвичи примут «Краснодар», а «Рубин» днем позже сыграет дома с «Зенитом».