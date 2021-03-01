«Спартак»: Клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что клуб не будет подавать жалобу на работу судьи Сергея Лапочкина в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Рубин» (0:2).

«Хотелось бы больше последовательности в решениях арбитров. Например, вчера в одном эпизоде на Промесе вообще не свистнули фол, а в очень похожем моменте на нашей половине поля дали желтую карточку Зобнину. Тем не менее, клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина», - сказал Фетисов в беседе с «Чемпионат».

После 20 матчей в РПЛ «Спартак» занимает четвертую строчку, набрав 35 очков. В следующем туре московский клуб сыграет дома против «Краснодара», встреча пройдет 7 марта.

«Рубин» поднялся на седьмую строчку, в активе казанцев 31 очко. В 21-м туре татарстанский клуб примет дома «Зенит», матч назначен на 8 марта.