Агент Марко Трабукки: Еременко пока не хочет играть в России

Агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко Марко Трабукки рассказал о планах футболиста на будущее.

«Роман сказал мне, что пока не хочет играть в России. Может быть, потом что-то поменяется, но пока нет. Он еще находится в России, зарубежные предложения мы с ним пока не обсуждали. Наверное, это ближе к лету», - сказал Трабукки в интервью «СЭ».

Напомним, что футболист выступал за донской клуб с 2019 года, проведя 44 матча.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата России Еременко сыграл в 18 матчах, отличившись одним голом и одной голевой передачей.