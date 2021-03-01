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01 марта 21:16
автор: Виктор Шарафудинов

«Ренн» уволил главного тренера Стефана

В прошлом году команда из Бретани впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов.

Французский «Ренн» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Жюльена Стефана.

Сегодняшнюю тренировку команды провел Филипп Бизель, ранее занимавший должность ассистента 40-летнего Стефана.

«Ренн» занимает девятое место в лиге 1, набрав 38 очков в 26 матчах. Безвыигрышная серия красно-черных длится шесть туров, а проигрышная – три. В субботу 26 февраля бретонцы на своем поле уступили «Ницце» с результатом 1:2.

Стефан проработал в клубе девять лет. До того как возглавить главную команду «Ренна» в 2018 году он тренировал юношей и резервистов.

Под его руководством клуб в сезоне-2018/19 впервые за 48 лет завоевал Кубок Франции, а в прошлом году впервые в истории пробился в Лигу чемпионов, заняв третье место по итогам чемпионата, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.

источник: ФК «Ренн»
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