«Ренн» уволил главного тренера Стефана

Французский «Ренн» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Жюльена Стефана.

Сегодняшнюю тренировку команды провел Филипп Бизель, ранее занимавший должность ассистента 40-летнего Стефана.

«Ренн» занимает девятое место в лиге 1, набрав 38 очков в 26 матчах. Безвыигрышная серия красно-черных длится шесть туров, а проигрышная – три. В субботу 26 февраля бретонцы на своем поле уступили «Ницце» с результатом 1:2.

Стефан проработал в клубе девять лет. До того как возглавить главную команду «Ренна» в 2018 году он тренировал юношей и резервистов.

Под его руководством клуб в сезоне-2018/19 впервые за 48 лет завоевал Кубок Франции, а в прошлом году впервые в истории пробился в Лигу чемпионов, заняв третье место по итогам чемпионата, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.