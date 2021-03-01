Валерий Карпин: Рад хорошей форме Песьякова

«Если Песьяков стал лучшим игроком матча, то мы плохо сыграли в обороне, давая столько бить по воротам. Для меня это не очень хорошо, но я рад его хорошей форме. Не помню, чтобы в первом тайме было много спасений. Во втором тайме перестроились на 4-4-1 после удаления. Понятно, что «Зенит» напрягал, когда мы остались вдесятером», - сказал специалист в интервью телеканалу «Матч Премьер»

Напомним, матч в Петербурге закончился вничью 2:2. У ростовчан дубль сделал новичок команды Соу.

После 20 тура «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице с 33 очками. «Зенит» лидирует в чемпионате, имея в своем активе 42 балла.