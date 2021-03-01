Четвертьфинал Кубка Германии «Ян Регенсбург» – «Вердер» перенесен из-за коронавируса

Четвертьфинал Кубка Германии «Ян Регенсбург» – «Вердер» официально перенесен на более поздний срок.

Как сообщает сайт Немецкого футбольного союза, в клубе «Ян Регенсбург» выявлено несколько случаев заражения COVID-19. Положительный тест на коронавирус сдал в том числе и главный тренер Мерсад Селимбегович. Из-за этого вся команда была отправлена на карантин.

Встреча должна была состояться во вторник 2 марта. Новая дата будет выбрана позднее.

«Ян Регенсбург» выступает во второй бундеслиге и занимает 11-е место после 23 туров, набрав 29 очков.

В остальных матчах 1/4 финала немецкого Кубка 2 и 3 марта сыграют «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд), «Рот-Вайсс Эссен» – «Хольштайн Киль» и «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург».