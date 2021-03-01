Денис Глушаков: Раньше команда закрепощалась, а теперь футболисты «Химок» почувствовали уверенность

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал старт весенней части сезона.

22 февраля команда Игоря Черевченко вылетела из Кубка России, уступив на своем поле 0:4 «Крыльям Советов», а 27-го обыграла дома «Уфу» в 20-м туре чемпионата России с результатом 2:1.

«Если брать кубковый матч с «Крыльями Советов», то у каждой команд бывают провальные матчи, ряд игроков выбыл из стартового состава, был быстрый пенальти, удаление, – рассказал Глушаков в интервью для телеканала «Матч Премьер». – Тогда это была большая проблема. Сейчас исправляем ошибки и показываем это в чемпионате. Посматриваем в таблицу, но дышать легче, чем в то время, когда были в зоне вылета, не оглядываемся назад.

Раньше команда закрепощалась, сейчас почувствовали уверенность, и есть стремление выигрывать от матча к матчу. Жаль, что подвел Кубок России, но это бывает. Важно быть физически готовым. Мы много бегаем и добиваемся результата. У нас нет индивидуальностей, таких как Криштиану Роналду, но есть команда, костяк, коллектив».

После 20 туров «Химки» занимают десятое место, набрав 28 очков.