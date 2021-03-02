Хосеп Гвардиола: «Бавария» – лучшая команда Европы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил выступление мюнхенской «Баварии», а также высказался о борьбе за титул чемпиона Англии.

«В данный момент «Бавария» – лучшая команда Европы. Они выиграли все, и этим все сказано. Что касается АПЛ, то тут я могу отметить «Ливерпуль», который заслуженно стал чемпионом.

Слушайте, титул не достается в феврале или марте. Впереди еще очень много матчей. Случится может всякое», – приводит слова Гвардиолы TEAMtalk.

Напомним, в текущем сезоне премьер-лиги «Сити» занимает первое место в АПЛ, набрав 62 очка. Ближайший преследователь в лице «Манчестер Юнайтед» уступает команде 12 очков.