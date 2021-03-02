Миранчук поблагодарил болельщиков «Аталанты» за приз лучшего игрока месяца

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, признанный лучшим игроком итальянцев по итогам января, дал комментарий клубной пресс-службе.

«Честно говоря, не ожидал. Благодарен болельщикам. Я счастлив получить этот приз. Он поможет мне обрести уверенность и добиться прогресса.

В чем отличие между РПЛ и серией А? Здесь более агрессивный футбол и выше интенсивность, поэтому я согласился на переход», – сказал 25-летний хавбек.

Добавим, что в составе бергамасков Миранчук отыграл 24 матча, забил шесть голов и отдал два голевых паса.