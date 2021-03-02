СМИ: Бекхэм начал работу по трансферу Роналду в «Интер Майами»

Экс-полузащитник сборной Англии, а ныне совладелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет пригласить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Todo Fichajes.
Согласно источнику, англичанин намерен оформить трансфер звездного футболиста по окончании его контракта с итальянским грандом, который истекает летом 2022 года.
Напомним, 36-летний Роналду играет за туринцев с лета 2018-го. В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 26 голов и отдал три голевых паса.
источник: «Советский спорт»