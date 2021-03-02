«Лежит в реанимации, у него инфаркт». Ярцев подтвердил госпитализацию Романцева

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев действительно находится в больнице. Эту информацию подтвердил его бывший коллега по столичному клубу Георгий Ярцев.

«Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Если будет какая-то информация, то только к вечеру. Говорят, состояние средней степени тяжести», – цитирует Ярцева ТАСС.

Напомним, в качестве наставника красно-белых Романцев выиграл 13 трофеев, в том числе восемь титулов чемпиона России.

Добавим, что при нем «Спартак» выходил в полуфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка УЕФА.