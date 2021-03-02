Романцев – о своей госпитализации: Поздно обратился. Врач говорит, чудом успели

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем состоянии, отметив, что давно испытывал проблемы со здоровьем.

«Чувствую себя хорошо. Врач говорит, чудом успели – я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», – цитирует 67-летнего Романцева «РБК-Спорт».

Напомним, в качестве наставника красно-белых легендарный тренер выиграл 13 трофеев, в том числе восемь титулов чемпиона России.

Добавим, что при нем «Спартак» выходил в полуфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка УЕФА.