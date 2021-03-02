«У Карреры это было по-мужски». Кобелев считает, что Тедеско следует пересмотреть свое поведение

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал поведение наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

«Посмотрите, как он себя ведет. Психология очень важна. Да, менталитет. Но когда каждый свисток он прыгает, размахивает руками – это работа на публику. А когда ты работаешь на публику – ты неискренен. У Карреры это было по-мужски.

Никто же не говорит, что Тедеско должен стоять и грустить. Веди себя нормально, по-мужски! Что он сделал с тем же Гончаренко… Мы, тренеры, наблюдаем друг за другом. Лично для меня в поведении Тедеско много показного, хоть и могу ошибаться», – сказал Кобелев YouTube-каналу «Футбольный хейт».