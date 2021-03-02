Главный тренер «Монако» Нико Ковач: Головин будет в старте, когда медштаб даст зеленый свет

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин сможет играть с первых минут.

«Когда медицинский штаб полностью даст нам зеленый свет, он будет в стартовом составе. Головин способен играть на трех позициях, но больше он предпочитает место «десятки». Мы довольны игрой россиянина и его влиянием на команду. Он способен изменить игру после выхода на замену», - приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».

Добавим, что 27 июля 2018 года было официально объявлено о его переходе Головина из московского ЦСКА в «Монако». Срок контракта составил пять лет. Сумма трансфера - 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских футболистов.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции российский полузащитник провел 11 матчей , отличившись шестью мячами и чытырьмя голевыми передачами.