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02 марта 17:55
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Монако» Нико Ковач: Головин будет в старте, когда медштаб даст зеленый свет

После того, как российский полузащитник Александр Головин восстановился после травмы, игрок выходит в основном на замену.

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин сможет играть с первых минут.

«Когда медицинский штаб полностью даст нам зеленый свет, он будет в стартовом составе. Головин способен играть на трех позициях, но больше он предпочитает место «десятки». Мы довольны игрой россиянина и его влиянием на команду. Он способен изменить игру после выхода на замену», - приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».

Добавим, что 27 июля 2018 года было официально объявлено о его переходе Головина из московского ЦСКА в «Монако». Срок контракта составил пять лет. Сумма трансфера - 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских футболистов.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции российский полузащитник провел 11 матчей , отличившись шестью мячами и чытырьмя голевыми передачами.

источник: ФК «Монако»
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