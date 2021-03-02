Олег Романцев: Минимум два дня буду в реанимации

«Все зависит от тенденции выздоровления. Минимум два дня буду в реанимации, а потом переведут в палату. Обычно с такими заболеваниями два-три дня нужно в реанимации и пять-семь дней в палате. Все зависит от того, как пойдет лечение», - цитирует Романцева ТАСС.

Напомним, Олег Романцев был госпитализирован 2 марта. У 67-летнего специалиста диагностировали инфаркт и провели операцию.

В бытность рулевым красно-белых Романцев восемь раз приводил «Спартак» к чемпионству и трижды выигрывал Кубок России.