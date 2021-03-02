Источник: Бывший главный тренер «Лиона» Женезио возглавит «Ренн»

Экс-главный тренер «Лиона» Бруно Женезио возглавит «Ренн», сообщает L’Equipe.

Руководство французского клуба считает Женезио подходящей кандидатурой на пост главного тренера команды.

Ранее специалист возглавлял «Лион» с 2015 по 2019 год, после чего перебрался в китайский «Бэйцзин Гоань», который покинул в январе 2021 года.

Жюльен Стефан возглавлял красно-черных с 2018 года, добился с командой выхода в Лигу Чемпионов в сезоне 2019/20.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Ренн» после 26 матчей занимает девятое место, набрав 38 очков.