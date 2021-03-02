Соломон Рондон: Интрига в чемпионской гонке жива

31-летний нападающий армейцев Соломон Рондон заявил, что борьба за золотые медали в чемпионате России еще впереди.

— Отставание ЦСКА от «Зенита» не столь велико, чтобы забыть о чемпионской интриге. Напротив, она жива. С другой стороны, совсем близко от нас «Спартак» и другие команды, которые также рассчитывают подняться в таблице. Постараемся выступить как можно успешнее и решить наши задачи, — передает слова венесуэльского футболиста Bobsoccer.

Напомним, что Рондон уже выступал в РПЛ за казанский «Рубин» и питерский «Зенит». Всего в чемпионате России он провел 73 матча, в которых забил 33 гола.