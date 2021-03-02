Пранделли внес Кокорина в заявку на матч с «Ромой»

Главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли назвал заявку на матч 25-го тура итальянской Серии А.
В список из 25-и футболистов попали: Амрабат, Баррека, Бираги, Бонавентура, Касерес, Кальехон, Кастровилли, Игор Жулио, Драговски, Эссерик, Куаме, Кокорин, Малькуи, Миленкович, Кварта, Монтиел, Оливера, Пеццелья, Пульгар, Рибери, Росати, Терраччано, Борха Валеро, Венути, Влахович.
Напомним, что римский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. «Фиорентина» расположилась на 15-й строчке.
источник: ФК «Фиорентина»