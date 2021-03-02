Пранделли внес Кокорина в заявку на матч с «Ромой»

Праздник или западня: чего ждать от уникальной серии «Локо» и «Йокерита»

Западная пара первого раунда Кубка Гагарина «Локомотив» (4) – «Йокерит» (5) и так выглядела непредсказуемой, но расклад стал еще запутаннее после решения провести все матчи в Ярославле.