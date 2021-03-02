Нико Ковач - о Головине: Его приоритетная позиция - «десятка»

«Когда медицинский штаб даст нам «зеленый свет» - он станет выходить в основном составе. Головин может играть на обоих флангах, а также на позиции «десятки». Это его приоритетная позиция. Мы очень довольны его влиянием на команду и тем, что он демонстрирует, когда выходит на поле», - сказал Ковач в интервью пресс-службе монегасков.

Напомним, в текущем сезоне Головин провел 12 матчей, в которых четыре раза отличился и отдал шесть голевых передач.

Россиянин стал автором хет-трика в матче против «Нима» (4:3).

После 27 туров «Монако» занимает четвертое место в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на четыре очка.