«Манчестер Сити» дома одолел «Вулверхэмптон»

На 15-й минуте защитник гостей Леандр Дендонкер отправил мяч в собственные ворота, однако во втором тайме «волкам» удалось отыграться - мяч забил Коуди. Но «Сити» додавил команду Нуну: на 80-й минуте отличился Габриэл Жезус, на 90-й Рияд Марез не оставил сомнений в победе хозяев, а бразилец уже в добавленное время сделал дубль.

«Горожане» упрочили лидерство в АПЛ, оторвавшись от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» на 12 очков.

Английская премьер-лига

29-й тур

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» – 4:0 (1:0)