Украинский футболист четвертый раз вернулся в «Волынь»

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, полузащитник Вячеслав Шарпар подписал контракт с «Волынью» до 31 мая 2023 года.

Для 33-летнего воспитанника днепровского футбола это уже четвертое возвращение в «Волынь». Ранее Шарпар играл в Луцке в 2009-2011 годах, затем ушел в «Металлист», у которого «Волынь» арендовала его в сезоне-2011/2012. Впоследствии хавбек выступал за «крестоносцев» весной 2015-го. В июле того же года ушел в «Шериф», в августе вернулся оттуда, а в начале 2016 года снова покинул «Волынь», уехав в «Атырау».

С июля 2019 по ноябрь 2020 года Шарпар был игроком «Риги». Интересно, что в латвийский клуб он перешел из «Ворсклы», где играл под руководством нынешнего наставника лучан Василия Сачко.

«Волынь» занимает 7-е место Первой лиге. 12 марта лучане сыграют в Одессе с «Черноморцем».