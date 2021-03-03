Урунов выйдет в стартовом составе «Уфы» на матч Кубка России с «Уралом»

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 Кубка России между «Уфой» и «Уралом». В составе уфимского клуба на поле с первых минут выйдет экс-спартаковец Остон Урунов.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Плиев, Табидзе, Мрзляк, Милетич, Урунов, Бизоза, Жамалетдинов, Андрич.
«Урал»: Коновалов, Кулаков, Страндберг, Герасимов, Калинин, Егорычев, Йовичич, Гаджимурадов, Мишкич, Ибрахимай, Панюков.
Судить встречу будет бригада Павла Шадыханова (Москва).
Ассистенты: Адам Петросян (Бронницы) и Адлан Хатуев (Грозный).