Виктор Гусев: После пяти минут стало понятно, что Розанов готовый человек для микрофона

Комментатор Виктор Гусев рассказал о своем самом ярком воспоминании о Юрии Розанове.

«На Первом канале был конкурс для любителей футбола: нужно было отвечать на вопросы по истории футбола и комментировать выбранный наугад кусочек матча, пять минут. Я вел этот конкурс. Юра поразил тогда всех, он пришел как обычный болельщик. Он поразил всех знаниями в истории футбола, но самое главное, тем, как он откомментировал тот кусок матча. На самом деле, он оказался ему знакомым, он вспомнил эту игру, «Спартак» встречался с кем-то в Лиге чемпионов. Но то, как он сделал эти пять минут, вот вам потенциально готовый человек для микрофона», - приводит слова Гусева «Чемпионат».

Напомним, что о смерти Розанова стало известно сегодня, сначала трагичную новость сообщил его коллега, комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссоковский. Позже ее подтвердил сам телеканал. Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы практически не работал из-за болезни - у Розанова был диагностирован рак.

В память о Розанове РПЛ объявила, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания.