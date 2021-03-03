Артем Дзюба: Розанов – это комментатор, на котором мы выросли. С ним ушла эпоха

«Юрий Альбертович – это эпоха, которая вместе с ним сейчас ушла, – отметил Артем. – Это комментатор, на котором мы выросли, на его футбольных и хоккейных трансляциях. Бывало, что смотрели тот или иной матч только из-за того, что его комментировал Юрий Альбертович.

Думаю, он для многих был наставником. Детство действительно прошло под его комментарии, под его всплеск эмоций, под его озорной голос.

С Юрием Альбертовичем я был заочно знаком. В основном мы общались через Семена Зигаева, всегда передавали друг другу приветы и тепло друг к другу относились. Для меня это было очень дорого. Все, и я в том числе, очень его уважали.

К сожалению, вживую в конце нам не удалось увидеться и пообщаться. Наверное, где-то я даже стеснялся. Этот человек заслуживает только добрых и лестных слов. Он – настоящий боец. Я знаю, как он боролся. Он героически боролся с этой болезнью. К сожалению, так все произошло.

Царствие ему небесное. Юрий Альбертович, мы вас не забудем! Вы действительно величина, многое дали спорту в целом. Думаю, многие комментаторы появились благодаря вам. Тяжелый день».

В память о Розанове РПЛ объявила, что матчи 21-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания. Аналогичная акция пройдет сегодня на всех матчах плей-офф Кубка Гагарина.