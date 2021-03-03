Гогниева оштрафовали на восемь матчей и 300 тысяч рублей за удар арбитра

Официальный сайт Российского футбольного союза объявил о решении Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по поводу инцидентов, имевших место во время матча 27-го тура первенства ФНЛ «Алания» – «Томь», который прошел во Владикавказе 27 февраля.

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев за удар арбитра Артема Чистикова получил дисквалификацию на восемь матчей и штраф в 300 тысяч рублей.

Официальная формулировка: «за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, за умышленный толчок официального лица матча, угрозу причинения вреда официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника».

Футболист «Алании» Хетаг Хосонов, который получил красную карточку на исходе игры, дисквалифицирован на четыре матча за агрессивное поведение в адрес соперника.

«Алания», игравшая в меньшинстве с 41-й минуты из-за удаления Азамата Засеева, проиграла «Томи» с результатом 2:3, а победный гол игрок томской команды Даниил Пенчиков забил на пятой добавленной минуте второго тайма (90+5).